Wanderweg durchs Holzer Bachtal aus Sicherheitsgründen gesperrt : Gefahrenbäume und späte Schilder

Gefahrenbäume am Wanderweg Holzer Bachtal entlang des Neanderlandsteigs werden beseitigt. Foto: Daniela Hitzemann

Wülfrath Megagefahrenbäume im Holzer Bachtal zwingen zur Sperrung dieses Bereichs. Ab Ende kommender Woche sind die Abholzarbeiten voraussichtlich beendet. Eine Beschilderung weist auf die Sperrung hin.

Wie so oft wollte Martin Fornefeld einen Spaziergang unternehmen. „Rund um Wülfrath gibt es viele schöne Wege“, weiß er aus Erfahrung und marschierte los. Allerdings wurde seine Tour im Unterdüsseler Wald jäh gestoppt.

„Im Waldbereich Holzer Bachtal befinden sich Megagefahrenbäume“, ist auf einem laminierten Schild in weißen Lettern auf rotem Grund zu lesen. „Der Weg geht entlang der Düssel von Gut Holz nach Düssel“, beschreibt der Wülfrather. „Es kann ja sein, dass hier Megagefahren lauern. Dann wäre aber eine Warnung am Einstieg in den Wald sinnvoll – und nicht erst nach 500 Metern inmitten des Waldes.“