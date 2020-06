Weiterführung des erdzeitlichen Museums : Mehr Zeit für Umwandlung in genossenschaftlichen Betrieb des Zeittunnels

Wülfrath Im August könnte der Probebetrieb des erdzeitlichen Museums am Hammerstein starten. Damit aber tatsächlich ein Jahr lang die neue Genossenschat testen kann, muss der Rat seinen bestehenden Beschluss verändern.

„Wann Museen den Normalbetrieb wieder aufnehmen können, ist nicht absehbar. Daher ist der Zeitpunkt, die Betriebsführung in die Hände des neuen Trägers zu geben und gleichzeitig den Probebetrieb für maximal ein Jahr durchzuführen, nicht zielführend“, führt Ilona Küchel in dem Antrag aus. „Der einjährige Probebetrieb sollte daher ab dem Tag in Kraft treten, an welchem die sich in Gründung befindende Genossenschaft den Zeittunnel unter normalen Bedingungen – also mit gesicherte Öffnungszeiten und Hygienemaßnahmen, die einen geregelten Betrieb erlauben – führen kann.“