Erstes Webinar zum Energiesparen : Klimaschutz in Zeiten der Pandemie

Wülfrath Die Corona-Pandemie ist nicht die Mutter aller Krisen. Sie stellt zwar zurzeit eine Gefahr für die Menschheit dar. Ds ökologische Desaster, das sich mit Tempo vollzieht, ist aber auch nicht ohne. Klimaschutzmanagement der Stadt und Verbraucherzentrale kooperieren – und bieten ihr erstes Webinar an. „Klimapakt 2020 – Förderung für den Heizungsaustausch“ lautet sein Titel.

Vielleicht ist der Neustart in der Corona-Pandemie ein guter Zeitpunkt, eine resiliente, nachhaltige und schonende Gesellschaft aufzubauen. Pandemie hin oder her, „in Wülfrath findet Klimaschutz statt“, betont Klimaschutzmanagerin Ursula Linda Kurzbach. Welche anderen und alternativen Möglichkeiten es zu den Konventionellen gibt, soll in Info-Veranstaltungen und per Kampagnen gezeigt werden.