Neues Projekt zur Förderung und Betreuung von Kindern in Wülfrath : Gymnasiasten helfen Grundschülern

Wülfrath Im Pilotprojekt betreuen vier Jugendliche sieben Drittklässler. Ziele sind individuelle Lernförderung und Begleitung.

Seit 15 Jahren kümmert sich Wolfgang Peetz mit seiner Organisation „Kinder in Not“ um den Wülfrather Nachwuchs aus prekären Lebenssituationen. Ein Schwerpunkt lag dabei lag lange in der Finanzierung von Schulmittagsessen. Seitdem das durch das Bildungs- und Teilhabegesetz getragen wird, „ist viel Geld frei geworden“, sagt er über den Etat für „Kinder in Not“. Außerdem soll „Kinderarmut in Wülfrath nicht begleitet, sondern bekämpft werden“, wozu nach seiner Meinung besonders notwendig Ursachenforschung betrieben werden muss und Bildung bekanntermaßen ein wichtiger Faktor ist. Folgerichtig steht nun das nächste Kapitel an: das so genannte Bildungs-Tandem.