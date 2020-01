Hilfsangebot in Wülfrath : Vortrag: Menschen mit Demenz besser verstehen

Wülfrath (RP) Im Rahmen des Projektes „Leben mit Demenz“ findet am Mittwoch, 12. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr ein Vortrag mit dem Titel „Deine Wahrheit – Meine Wahrheit“ statt. Referentin ist Monika Thöne, Veranstaltungsort die Begegnungsstätte der Awo an der Schulstraße 13. Die Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung (Kurs A6120) unter info@vhs-mettmann.de, www.vhs-mettmann.de aber erforderlich.

Das Leben mit Demenz stellt für Betroffene selbst, aber ebenso für ihre Angehörigen und ihre Begleiter eine Herausforderung dar. Im Verlaufe der Demenz ändern sich die Wahrnehmung und das Erleben der Betroffenen, so dass es den Eindruck erweckt, sie lebten in ihrer eigenen Welt. Ihre Realität passt dann oft nicht mehr mit der ihrer Begleiter zusammen, was zu Auseinandersetzungen führen kann. In dem Vortrag geht es um „kleine Helfer“, die uns unterstützen, die Wahrnehmung des Menschen mit Demenz und „seine Welt“ anzunehmen. Je mehr dies den Begleitern gelingt, umso leichter wird der Umgang.