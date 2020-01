Konzert in Wülfrath : Beatles-Coverband rockt die WüRG

Wülfrath „Rubber Soul“ ist nicht nur der Titel einer berühmten Platte. So heißt auch eine Band.

„Rubber Soul“ heißt nicht bloß das 6. Album der Fab Four anno 1965, so nennt sich auch die Beatles-Coverband aus Wermelskirchen. In klassischer Formation, mit authentischem Klang der Instrumente und dem unverwechselbaren Satzgesang der Beatles, versuchen die, die Zeit ihrer Idole wieder auferstehen lassen. Samstag, 1. Februar, treten sie im Vereinshaus der Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft am Hammerstein auf und wollen dort mit ihrer von Fans als perfekte Show gelobten Auftritt losrocken. Spätestens wenn die Zuhörer das typische „Yeah, yeah, yeah“ erwidern, sind Zeitgeist und Gefühl vergangener Dekaden erwacht. Auf wechselndes Outfit wie Perücken oder Klamotten a la Stg. Pepper wird allerdings bewusst verzichtet: „Es geht der Band an erster Stelle um die musikalisch, authentische Darbietung und dem unverwechselbaren Groove den die Songs haben. Das hat Priorität“, erklären die Musiker ihr stets schlichtes Outfit.