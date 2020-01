Förderung des Wülfrather Nachwuchses : Bildungstandem für Chancenplus

Wülfrath Organisation „Kinder in Not“ startet neues Projekt für mehr Gerechtigkeit.

Ziel ist und bleibt, so Kinder aus einkommensschwachen Familien der Kalkstadt zu unterstützen. „Und zwar nicht chancengleich“, wie der WG-Fraktionsvorsitzende ausführt, „sondern chancengerecht“. Unermüdlich bringt sich der Pensionär dafür ein, die 4. Armutskonfernez und die Umsetzung der dort gefassten Maßnahmen ist ein Beispiel. Finanziert werden schwerpunktmäßig Mittagsmahlzeiten für bedürftige Kinder in der Ganztagsschule sowie in den Kindertagesstätten. Darüber hinaus werden Büchereiausweise für alle Wülfrather Kinder finanziert. Das Geld stammt ausschließlich aus Spenden.

Und davon konnte die Organisation gerade wieder welche einsammeln: 2000 Euro fließen ins neue Projekt namens Bildungstandem – mit dem die Persönlichkeitsbildung gestärkt werden soll. Dass in der Kalkstadt 500 Kinder offiziell in Armut leben ist „eine Tatsache, die mich als Familienvater wirklich erschüttert“, findet Thomas Meuser, der neue Gebietsdirektor der Kreissparkasse Düsseldorf in Wülfrath. Die Gründe für wirtschaftliche Notlagen seien vielfältig, weiß Wolfgang Peetz: „Die Kinder können nichts dafür, tragen aber die Konsequenzen und erleiden alle damit verbundenen Benachteiligungen“. Deshalb steuert die Bank nun die Spendensumme fürs ‚Bildungstandem‘ bei: Als im Dezember Meusers langjähriger Vorgänger Hans Werner Fritze anlässlich seiner Verabschiedung den Kreissparkassenvorstand bat, die ‚Wülfrather Kinder in Not‘ mit einer Spende zu bedenken, entsprach man diesem Wunsch sehr gerne. Meuser und Peetz einigten sich nun, die Spende in das neue Projekt ‚Bildungstandem‘ zustecken: