Jugendliche sind begeistert : Stiftung ermöglicht Instrumentalunterricht

Die jungen Besucher der Schule am Berg haben Spaß am Umgang mit Instrumenten. Foto: Adam Lux

Erkrath (RP) Als die Jugendlichen den Musikraum betreten, ist die Motivation groß, direkt an die Instrumente zu gehen um zu spielen. Jeder möchte zeigen, was er bereits gelernt hat. „Vorher konnte ich kein Schlagzeug spielen, das habe ich hier gelernt und jetzt spiele ich in der Schulband.

Zu Hause habe ich jetzt auch ein Schlagzeug“, berichtet Fenja aus der 6. Klasse der Schule am Berg. Auch Leonhard aus der Parallelklasse ist begeistert: „Mir hat es großen Spaß gemacht, ich konnte alle Instrumente ausprobieren. E-Gitarre und Schlagzeug machen mir am meisten Spaß.“ Florian Schober hat Musik studiert, befindet sich aktuell im Zweitstudium Sozialpädagogik und bietet den Instrumentalunterricht seit Frühjahr 2019 bereits im zweiten Durchgang an.

Besonders wichtig ist ihm dabei, das Interesse der Schülerinnen und Schüler an Musik zu wecken. Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszuprobieren und bei Interesse zu erlernen. Dabei ist der Instrumentalunterricht für die Schülerinnen und Schüler völlig kostenlos.