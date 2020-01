Aktion in Wülfrath : Klimaschutz wird Thema im Rathaus

Wülfrath Im Februar können Bürger sich dort an vielen Informationsständen und in Vorträgen Anregungen holen.

Nicht erst seit Greta Thunberg ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Gudula Kohn, in Sachen Klimaschutz unterwegs und hat mit ihrem Frauennetzwerk den Anstoß gegeben, eine Klimaschutzmesse in Wülfrath zu veranstalten. Dabei ist sie tatkräftig von Ursula Linda Kurzbach unterstützt worden, denn diese ist im Rathaus für Klimaschutzmanagement zuständig und tätig.

Die 1. Wülfrather Klimaschutzmesse findet nun am Samstag, 1. Februar, von 14 bis 17 Uhr im Rathaus statt und hat schon bei den Vorbereitungen ungeahnte Energien und Ideen freigesetzt – und die Teilnehmerzahl von angedachten fünf oder sechs auf mehr als 20 in die Höhe schießen lassen. Es werden Infostände in allen verfügbaren Räumen des Rathauses aufgebaut, an denen sich die Besucher informieren können.