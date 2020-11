Wegen Corona via Internet : Verein „Wülfrather  Ideen Räume“ will sich Freitag gründen

Wülfrath Seit dem Start im Herbst 2019 ist die WIR-Initiative zu einer Bewegung geworden, an der immer mehr Menschen, Gruppen, Vereine und Organisationen teilhaben, unterstützt von Stadtverwaltung und politischen Gremien.

(RP) Was haben die Landfrauen mit dem Turnerbund zu tun, welche Schnittmenge haben Amateurtheater und Werbegemeinschaft, wie können Kinder- und Jugendhaus und Bürgerverein an einem Strang ziehen – auf diese Fragen will die Initiative „WIR – Wülfrather Ideen Räume“ eine Antwort geben. Seit dem Start im Herbst 2019 ist sie zu einer Bewegung geworden, an der immer mehr Menschen, Gruppen, Vereine und Organisationen teilhaben, unterstützt von Stadtverwaltung und politischen Gremien. Am kommenden Freitag, 20. November, soll der Verein „WIR – Wülfrather Ideen Räume“ gegründet werden, wegen Corona via Internet unter der Adresse https://meet.ffmuc.net/argew189. Der dazugehörige Satzungsentwurf ist unter https://wir-wuelfrath.de/wp-content/uploads/2020/11/Satzung-WIR-09_11_2020.pdf einsehbar. Um die Gründungsversammlung besser vorbereiten zu können, wird darum gebeten, die Teilnahme per Mail an die Adresse kernteam@wir-wuelfrath.de anzumelden. Die virtuelle Versammlung beginnt um 19 Uhr ist öffentlich. „Das „WIR“-Haus, die ehemalige Volkshochschule an er Wilhelmstraße, soll Zentrum der Vereinsaktitvitäten werden. Das WIR-Haus soll eine Anlaufstelle werden und den Bürgern ermöglichen, ihren Interessen und Hobbys nachzugehen. „Der Verein soll ein Netzwerk von Wülfrathern für Wülfrath sein“, unterstreicht Uta Wittekind vom Kernteam.