Feuer in Velbert : Elektronisches Kinderspielzeug brennt - mehrere Verletzte

Velbert Hausbewohner geraten durch den Brand eines elektronischen Spielzeugs in Not. Das Feuer führt zu beißendem Qualm im Flur des Wohnblocks. Mehrere Menschen erleiden Vergiftungen.

Ein elektronisches Spielzeug hat nach ersten Ermittlungen einen Brand in einem Wohnblock in Velbert ausgelöst. Dabei waren am Samstag etliche Bewohner in Gefahr geraten. Mehrere wurden mit Beschwerden durch eine mögliche Rauchvergiftung ärztlich behandelt, acht kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Wodurch das Spielgerät Feuer gefangen habe, werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.