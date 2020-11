Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Infektionszahl steigt deutlich an

Kreis Mettmann Von Sonntag auf Montag wuchs die Zahl der Corona-Patienten im Kreisgebiet um 45 an, teilte das Kreisgesundheitsamt mit. Der Inzidenzwert stieg wieder auf über 180 an.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1029 Infizierte, 45 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 88 (-8; 5 Neuerkrankungen), in Haan 42 (+3; 4 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 107 (+10; 10 Neuerkrankungen), in Hilden 109 (+2; 6 Neuerkrankungen), in Langenfeld 68 (-2; 2 Neuerkrankungen), in Mettmann 86 (+15; 14 Neuerkrankungen), in Monheim 89 (-2; 6 Neuerkrankungen), in Ratingen 115 (+12; 12 Neuerkrankungen), in Velbert 264 (+15; 16 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 61 (unverändert; 3 Neuerkrankungen).