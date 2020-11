Corona-Zahlen im Kreis Mettmann am Sonntag : Jetzt 984 Infizierte – Inzidenz liegt bei 177,7

984 Infizierte meldet das Gesundheitsamt am Sonntag für den Kreis Mettmann – 47 weniger als am Freitag. 2668 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne.

Fallzahlen: 984 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen meldet der Kreis Mettmann für Sonntag, 47 weniger als am Freitag, davon leben in Erkrath 96 (-5, 19 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag), in Haan 39 (-1, 8 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag ) in Heiligenhaus 97 (+1, 23 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag ), in Hilden 107 (-9, 33 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag), in Langenfeld 70 (-4, 13 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag) , in Mettmann 71 (+2,23 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag) in Monheim 91 (-1, 13 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag), in Ratingen 103 (+8, 37 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag), in Velbert 249 (-28, 49 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag) und in Wülfrath 61 (+6, 17 Neuerkrankungen im Vergleich zu Freitag) .