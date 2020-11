Bildung in Wülfrath : Stadt holt Unterstützung für IT an den Schulen

Schüler nehmen mittlerweile mit Laptops und Tablets am Unterricht teil. Foto: dpa/Marijan Murat

Wülfrath Die Anforderungen an die Informationstechnologie sind durch die Pandemie gewachsen und müssen schnell erfüllt werden. In Wülfrath ist dafür jetzt die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) mit an Bord.

(RP) Mit Beginn der Corona-Krise und den zweitweiligen Schulschließungen ist schnell klar geworden, dass die hiesigen sehr schlecht bis gar nicht für den digitalen Unterricht gerüstet sind. Das hat einige Nachteile für die Schüler mit sich gebracht, vor allem für jene, die Zuhause keine Unterstützung erfahren haben.