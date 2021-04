Nach Test in Wülfrath : Stadt stellt um auf umweltfreundliche Hundekot-Beutel

Nach Test in Wülfrath

Beutelspender an der Hundeauslaufwiese am Hammerstein. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath 17 Hundebesitzer haben sechs Wochen lang die zu 85 Prozent aus dem nachwachsenden Rohstoff Zuckerrohr hergestellten Hundekotbeutel getestet. Zwölf Tester haben der Abfallberatung von ihren durchweg positiven Erfahrungen berichtet.

(RP) Bewertet wurden die Druck-, Reiß- und Tragfähigkeit sowie die Wasserfestigkeit. Die Beutel sind laut Testern angenehm anzufassen und leicht zu verknoten. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Stadt zeitnah auf die Öko-Hundebeutel umstellen. „Für die neuen Beutel werden kaum neue Erdöl-Ressourcen verbraucht und es wird weniger Energie für die Herstellung benötigt. Bis zu 70 Prozent CO² kann eingespart werden“, informiert die Abfallberatung. 25.000 Hundekotbeutel werden jedes Jahr kostenfrei in Wülfrath ausgegeben. Bei 1600 angemeldeten Hunden in Wülfrath entspricht dies einer Menge von rund 16 Beuteln pro Hund und Jahr. Die Stadt weist darauf hin, dass Hundekot aus hygienischen Gründen auch in der Öko-Tüte im Restmüll entsorgt werden muss.