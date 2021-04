Einsatz für Wülfrath-Flandersbach : Bürgerverein ist in der Krise präsent

Bürgerverein ist in der Krise präsent

Dirk Klüser, der Vorsitzende des BV Wülfrath Flandersbach, auf dem Dorfplatz in seinem Stadtteil. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die Aktiven in Wülfrath-Flandersbach haben sich dem Leitsatz „Wir sollen nicht nichts tun“ verpflichtet und lassen sich für die Bewohner des Stadtteils immer wieder kleine Aktionen einfallen, die trotz Corona möglich sind.

Die Aktion ist so gut angekommen, dass der Bürgerverein dadurch gleich dreißig neue Mitglieder gewinnen konnte. „In Flandersbach findet derzeit ein Wechsel statt“, sagt Dirk Klüser. Viele junge Familien ziehen in den Ortsteil. „Wir als Vorstand gehen aktiv auf die Leute zu und machen auf den Verein aufmerksam“, sagt Klüser. Der Vorstand, der inzwischen aus zwei Männern und zwei Frauen besteht, lässt sich auch so manch ungewöhnliche Aktion einfallen, um während der Corona-Krise Präsenz vor Ort zu zeigen. „Anstatt des Osterfeuers, das dieses Jahr schon zum zweiten Mal nicht stattfinden konnte, haben wir einen Stadtspaziergang angeboten“, erzählt Dirk Klüser.