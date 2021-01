Sauberkeit in der Kalkstadt : Stadt will Hundehalter sensibilisieren

Wird der Hund ausgeführt, sollte der Kotbeutel stets parat sein. Foto: dpa

Wülfrath In einem Faltblatt, das derzeit mit dem Hundesteuerbescheid an alle Haushalte mit Hund verschickt wird, informiert sie zum Beispiel detailliert über die mittlerweile 20 Beutelspender-Standorte in Wülfrath.

(RP) Wer in Wülfrath einen Hund hält, bekommt im Januar den dazugehörigen Hundesteuerbescheid von der Stadt – und ein Faltblatt mit dem Titel „Eine saubere Freundschaft“ als Ratgeber, wie die Hinterlassenschaften der Vierbeiner richtig entsorgt werden, informiert die städtische Abfallberaterin Ulrike Eberle.

In Wülfrath (aktuelle Einwohnerzahl: 21.514) sind derzeit 1600 Hunde angemeldet. Deren Halter „tragen in unserem städtischen Lebensraum eine besondere Verantwortung“, unterstreicht Eberle. Hund brauchen bei der Bewältigung einfachster Bedürfnisse Hilfe. Das heißt also gemeinsam Gassi gehen. Doch wohin mit den Hinterlassenschaften des eigenen Hundes?

„Die Stadt möchte Hundehaltern verantwortungsvolles Verhalten leicht machen, damit Hundekot weder zu einem optischen, noch zu einem hygienischen Problem wird“, erläutert Eberle. An insgesamt 20 Standorten in der Innenstadt und in den Außenbereichen wurden zu diesem Zweck Beutelspender und teilweise auch Hundestationen (Beutelspender und integrierter Abfalleimer) aufgestellt. Dort können Herrchen oder Frauchen die roten Hundekotbeutelchen bequem entnehmen und dann für die Hinterlassenschaften ihrer Hunde verwenden. Die exakten Standorte der Beutelspender und die drei offiziellen Hundewiesen in Wülfrath sind in dem Faltblatt aufgeführt. Zusätzlich gibt es Tipps, wie die Hundekotbeutel einfach und hygienisch benutzt sowie über die öffentlichen Papierkörbe entsorgt werden können. Und wo die praktische Greifzange zum Aufnehmen des Hundekots kostenlos zu haben ist.