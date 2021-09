Neue Regeln : Schleichweg ist jetzt geschlossen

Wülfrath Im Bereich der Straße Am Rathaus gilt nun ein Tempolimit von 20 km/h, informiert die Stadt. Hintergründe sind häufige Tempoüberschreitungen und die fehlende Eignung des Belags für den Durchgangsverkehr.

(RP) „Es ist schon abenteuerlich, in welcher Geschwindigkeit manche Verkehrsteilnehmer in dem verkehrsberuhigten Bereich unmittelbar vor dem Rathauseingang oder auch vor dem Eingang zum Haus Luise von der Heyden mit ihren Fahrzeugen unterwegs sind,“ fasst Bürgermeister Rainer Ritsche seine Beobachtungen des fließenden Verkehrs auf der Straße „Am Rathaus“ zusammen. Mit der Bebauung an der Süd- und Stiftstraße sowie der Bockswiese habe der Verkehr dort spürbar zugenommen.

Die Verkehrsflächen auf dem Gelände des Dienstleistungszentrums gehören der GWG Wülfrath GmbH. „Die Infrastruktur auf unserem Grundstück ist nicht auf Durchgangsverkehr ausgerichtet und wird von der GWG instandgehalten,“ berichtet Simon Strecker, Geschäftsführer der GWG. „So ist zum Beispiel der Bereich vor dem Eingang zum Haus Luise von der Heyden lediglich mit Platten belegt und nicht für das ständige Befahren mit immer schwerer werdenden Fahrzeugen geeignet.“ In Absprache mit den Nutzern der Liegenschaften auf dem Dienstleistungszentrum ist daher entschieden worden, im Bereich des Übergangs vom Rathauseingang zum Parkdeck einen für Rettungskräfte umlegbaren Pfosten zu setzen. Damit soll die „Nebenstrecke“ in der Verbindung zwischen Düsseler Straße und Danziger Straße/Wilhelmstraße für den Durchgangsverkehr über das GWG-Areal gesperrt werden, ohne dass die Erreichbarkeit des Rathauses oder der Polizei für Besucher verschlechtert wird.

In diesem Zusammenhang wurde auch die Geschwindigkeit auf 20 km/h im Bereich der Mozartstraße, Südstraße (zwischen Mozart und Beethovenstraße) und Beethovenstraße reduziert. Entsprechende Hinweisschilder wurden bereits installiert und sind ab sofort gültig. Der Poller vor dem Rathaus wurde am Montag vor dem Rathaus installiert, so dass dann nicht mehr durchgefahren werden kann. „Bitte richten Sie sich auf diese neue verkehrliche Maßnahme ein“, appelliert Bürgermeister Rainer Ritsche an die Wülfrather.