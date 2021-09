Zwangspause beendet : Kalkstädter treffen sich wieder und schmieden Pläne

Wülfrath Für den 2. April 2022 ist ein Comeback-Konzert im Paul-Ludowigs-Haus geplant. Für 3. April lädt das Orchester zu einem Wettbewerb der Vereine ein.

Am Samstag hatten die Musiker an die Flandersbacher Straße eingeladen, um nach der langen Corona-Zwangspause wieder gemeinsam ein wenig Geselligkeit zu genießen. „Die Entscheidung dafür haben wir erst im August getroffen. Wir wollten auf jeden Fall noch in diesem Jahr irgendetwas für die Wülfrather machen“, sagt Sascha Köster. Er wurde bei den kürzlich durchgeführten Vorstandswahlen als Vorsitzender bestätigt. Die 25-jährige Isabel Wingen, die erst mit 21 Jahren als Musikschülerin zu den Kalkstädtern stieß, hat die Geschäftsführung übernommen.

Das Angebot der Musiker nahmen die Menschen gerne an – obwohl dafür dieses Mal keine große Werbung gemacht wurde. „Es ist toll, dass so viele Kinder da sind“, merkt Wingen an. Die Kids eroberten die Hüpfburg, während die Erwachsenen vor allem die Zeit für Gespräche nutzten. DJ Max sorgte zum Start für Musik bei der Kinderdisco und legte am Abend noch für die Erwachsenen auf. Popcorn, Pommes und Co. rundeten das Fest kulinarisch ab.