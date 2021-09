Berufungsverfahren : Erkrather will Arrest nicht akzeptieren

Erkrather will Arrest nicht akzeptieren

Erkrath/Wuppertal Der 21-Jährige ist zuvor wegen Beamtenbeleidigung und Betrugs zu Freizeitarrest verurteilt worden. Auf ihn warten „intensive Gespräche zum Aggressionsabbau“.

Dort hatte man ihn gleich für zwei Ausraster verurteilt, die coronabedingt erst jetzt in der Berufung weiterverhandelt werden konnten. Einmal hatte der Angeklagte im Düsseldorfer Karneval 2018 auf der für Autos gesperrten Bolkerstraße zwei verkehrsregelnde Polizisten lautstark angepöbelt mit den Worten: „Wegen euch Hurensöhnen sind meine Anwaltskosten so hoch!“ Die Beamten holten ihn aus dem Auto, kooperativ war er dabei nicht.

Bei der Durchsuchung wurde in der Hosentasche ein Klappmesser gefunden und beschlagnahmt. Das Messer in der Tasche begründete der Angeklagte damit, dass er Pfadfinder sei. Der zweite Ausraster dann im Mai 2019 in Hochdahl auf einer Feuerwehrzufahrt, wo möglicherweise er das Auto seines Bruders geparkt hatte.