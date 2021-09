Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 14 Covid-Patienten mehr im Krankenhaus

Kreis Mettmann Innerhalb einer Woche hat sich die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern verdoppelt und ist die zahl der Infizierten um 153 gestiegen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1467 Infizierte erfasst, 9 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 138 (-2; 3 neu infiziert), in Haan 88 (+2; 2 neu), in Heiligenhaus 126 (+1; 2 neu), in Hilden 147 (+2; 2 neu), in Langenfeld 123 (+3; 4 neu), in Mettmann 51 (+/-0; 5 neu), in Monheim 142 (-2), in Ratingen 276 (+/-0; 5 neu), in Velbert 303 (+6; 7 neu) und in Wülfrath 73 (-1).