Tatort war die Schimmelbuschstraße : Noch keine heiße Spur nach Überfall auf Tankstelle

Erkrath Die Polizei sucht weiter nach dem unbekannten Mann, der am Freitagabend die Total-Tankstelle in Hochdahl überfallen hat. Der flüchtige Täter hatte ein Schusswaffe dabei.

(RP) „Es gibt noch keinen neuen Sachstand. Wir gehen aber diversen Spuren und Hinweisen nach“, sagte Polizeisprecher Daniel Uebber am Montag auf Anfrage. Gegen 21.50 Uhr hatte der männlicher Einzeltäter laut Polizeibericht den Verkaufsraum der Tankstelle an der Schimmelbuschstraße betreten, den dort diensthabenden 18-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe der Einnahmen gefordert. Der junge Mann händigte daraufhin mehrere hundert Euro aus. Mit dieser Beute flüchtete der Täter in östliche Richtung.