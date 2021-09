Königin der Instrumente : Orgelführungen für Kinder

Matthias Röttger an der Stahlhut-/Späth-Orgel in St. Lambertus. Sie ist ein mechanisches Instrument und verfügt über drei Manuale und 43 Register. Hinten an den Tasten gibt es Holzleisten, die die Bewegungsimpulse des Spielers umlenken. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und Regionalkantor Matthias Röttger will nun mit Orgelführungen den Nachwuchs für das Instrument des Jahres 2021 begeistern. Die Stahlhut-/Späth-Orgel an St. Lambertus ist ein mechanisches Instrument und verfügt über drei Manuale, 43 Register – und einige Besonderheiten.

Bei Regionalkantor Matthias Röttger braucht es allerdings keinen besonderen Feiertag, die Orgel in St. Lambertus zu loben. „Seit 27 bin ich Kirchenmusiker und darf an dieser herrlichen Orgel meinen Dienst verrichten.“

Die Orgel stammt aus dem Jahre 1912. „Aber so, wie sie jetzt ist, ist sie mehrfach verändert worden – zuletzt im Jahre 2000.“ Die Stahlhut-/Späth-Orgel an St. Lambertus ist ein mechanisches Instrument und verfügt über drei Manuale und 43 Register. Hinten an den Tasten gibt es Holzleisten, die die Bewegungsimpulse des Spielers umlenken. Der „warme und satte Sound“ eignet sich ganz besonders, Musik der deutschen Romantik um 1900 zu intonieren, führt der Musiker aus. „Mittlerweile wird auf der Orgel auch geswingt, gejazzt und gerockt.“

Und damit das so bleibt, sollen jetzt wieder Orgelführungen angeboten werden. „In der Pandemie war das nicht möglich“, deshalb ließ der Regionlkantor Videos zur virtuellen Erklärung anfertigten. Das Ergebnis sind sehenswerte Bilder, klangvolle Lautmalereien und dezidierte Erklärungen, die den Laien begeistern und dem Fachmann wissenswertes vermitteln. Das Video ist bei You Tube und Facebook eingestellt worden.

„Unsere Orgel ist so wertvoll wie ein ganzes Haus“, dazu zählen dann Besonderheiten wie die so genannte durchschlagende Klarinette oder der ominöse Druckpunktminderer – die spezielle Bauweise ermöglicht es dem Orgelspieler, sprichwörtlich alle Register zu ziehen und damit den Sound eines kompletten Orchesters zu erzeugen. Diese Begeisterung für Musik und dieses besondere Instrument möchte er gerne an junge Leute übertragen, „Orgelunterricht kostet nicht mehr als Klavierunterricht“, natürlich bedarf es einer gewissen Größe, um an die Pedale zu kommen und dann gilt „Übung macht den Meister“.