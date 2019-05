Wülfrath : Kreisel-Umbau führt zu Verkehrschaos

Baustelle Kreisverkehr Mettmanner Straße / Flandersbacher Straße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die Umleitungsregelung für den Kreisverkehr Mettmanner/Flandersbacher Straße muss nachgebessert werden. Auf der Goethestraße gibt es Staus, Lkw fahren sich auf der Mühlenstraße fest.

Willi Nickel zieht die Augenbrauen hoch. „Das ist eine haarige Angelegenheit hier“, sagt der Anwohner und deutet auf die Einfahrt von der Mettmanner in die Mühlenstraße: Dort biegt gerade ein Lastwagen ein. Nur wenige Sekunden später wird er sich festfahren. Ein Mitarbeiter der Entsorgungsfirma Awista springt vom nachfolgenden Müllfahrzeug und hilft dem Solinger Lkw-Fahrer beim Rangieren: „Ich liebe es“, sagt er ironisch und verdreht dabei die Augen.

Am Donnerstagmorgen haben die Umbauarbeiten für den Kreisverkehr Flandersbacher/Mettmanner Straße begonnen. Die Kreuzung ist ein neuralgischer Punkt für die Verkehrsführung in Wülfrath; und naturgemäß sorgen die Sperrungen und Umleitungsregelungen für Verwirrung und Chaos. „Seit 6 Uhr morgens ist das hier eine Katastrophe. Fünf Lkw standen hier schon quer und mussten wenden“, berichtet ein Anwohner.

Als ein Knackpunkt scheint sich insbesondere die Durchfahrt auf der Mettmanner Straße in Richtung Norden zu entwickeln. Denn die ist in Höhe des Kreisverkehrs gesperrt. Die Autos werden über die Mühlenstraße in Richtung Innenstadt umgeleitet. Problem nur: Die Mühlenstraße ist eine Spielstraße und mit entsprechenden Verkehrshindernissen wie aufgepflasterten Bauminseln gestaltet. Lastwagen kommen hier, wenn überhaupt, nur unter erschwerten Bedingungen durch. So wie der Tanklastwagen aus Viersen, der sich immerhin bereits seinen Weg auf die Gartenstraße gebahnt hat. Dort aber hält er sein Fahrzeug an und springt vom Bock. „Wie geht’s denn jetzt weiter?“, fragt er einen Bauarbeiter. Der aber weiß nicht Bescheid, weil er nicht aus Wülfrath kommt. Gottlob ist eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes vor Ort erläutert den weiteren Weg über die Velberter Straße. Doch die Anwohner regen sich auf: „In der Mühlenstraße stehen keine Umleitungsschilder. Die wissen gar nicht, dass sie auf die Gartenstraße müssen“, sagt eine Nachbarin. „Und an die Schrittgeschwindigkeit hält sich auch keiner.“ Der Lkw-Fahrer aus Viersen unterhält sich inzwischen mit einem Berufskollegen. „Da musst Du aber aufpassen, da sind Höhenunterschiede in der Fahrbahn“, rät er ihm. Der Lkw-Fahrer aus Viersen schüttelt den Kopf. „Das war jetzt schon haarscharf“, sagt er und klettert wieder hinters Steuer.

Baustelle Kreisverkehr Mettmanner Straße / Flandersbacher Straße Massiver Stau auf der Umleitung Goethestraße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Für die Anwohner ist klar: Über Mühlen- und Gartenstraße dürfte eigentlich überhaupt kein großer Lkw fahren. „Hier müssten Verbotsschilder für alle Fahrzeuge über 7,5 Tonnen hin“, fordern sie. Eine Umleitung wäre unter anderem über die Goethestraße möglich, regt Hartwich Kaiser an, der in dem Viertel soeben verzweifelt einen Parkplatz gesucht hat. Die ist aber mit Beginn der Bauarbeiten völlig überlastet: Radio Neandertal meldete bereits in den Morgen-Nachrichten andauernden Stau. „Die ganze Stadt ist zu“, berichtet eine Frau, die gerade mit ihrem Einkaufskorb in die Mühlenstraße geht, „und die Goethestraße auch“.