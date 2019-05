Ratingen : Wenn plötzlich die Gelenke schmerzen

Denn: Ratingen Oberarzt der Fachklinik 360 Grad informiert über die Auslöser und Ursachen der Gichtarthritis.

(RP) Eine Gichterkrankung beginnt meist schleichend und verläuft zunächst ohne Symptome. Nicht selten dauert es Jahre, bis bei einer akuten Gichtarthritis plötzlich massive Schmerzen in einem Gelenk, oft im Großzehen-Grundgelenk, auftreten. Ausgelöst wird dies durch eine Stoffwechselstörung, in deren Folge Ablagerung von Harnsäurekristallen im Körper, vor allem in den Gelenken und gelenknahen Geweben, entstehen.

Wie lässt sich die Gichtarthritis diagnostizieren? Was ist bei der Behandlung dieser Gelenkentzündung, der häufigsten Form der rheumatischen Erkrankung in Deutschland, zu beachten? Antworten auf diese Fragen gibt Dr. David Dehnen bei einer Patientenveranstaltung am Donnerstag, 9. Mai, um 17 Uhr in der Fachklinik 360° an der Rosenstraße 2 in Ratingen.