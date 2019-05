Wülfrath : Awo will Quartiersarbeit intensivieren

Wülfrath Zum 100-jährigen Bestehen gibt es ein breites Angebot. Auch die einzelnen Ortsteile sollen seniorengerechter werden.

Ein wichtiger Bestandteil für die Arbeit der Awo macht auch die Quartiersarbeit aus. Das hängt auch damit zusammen, dass daran die Zuschüsse für die Seniorenbegnungsstätten geknüpft sind. Daher will sich der Wohlfahrtsverband insbesondere im Jubiläumsjahr mit neuen Ideen hervor tun. Etwa Mitte Mai soll die erste offizielle Ausgabe des „Treffs“ erscheinen, einem neuen kostenlosen Informationsmedium, das Themen rund um das Haus an der Schulstraße abdeckt, aber auch ein Forum für Sozialarbeit in Wülfrath sein will. Da das Magazin auch die Europawahl behandelt, muss es vor dem 26. Mai erscheinen. Derzeit ist man noch auf Sponsorentour. Der Vorstand kündigte außerdem an, dass die Begegnungsstätte an der Schulstraße künftig in „Awo-Treff“ umbenannt werden soll.