Mettmanner Straße : Kritiker erwarten Verkehrschaos durch Kreisel

Wülfrath Morgen beginnen die Bauarbeiten am Kreisverkehr. Besonders betroffen sind Autofahrer aus südlicher Richtung.

Autofahrer, die regelmäßig den Kreisverkehr an der Mettmanner Straße nutzen, müssen sich ab morgen in Geduld üben oder auf die ausgeschilderten Umgehungsstrecken ausweichen. Am 2. Mai beginnt der Landesbaubetrieb Straßen.NRW mit dem Umbau des Kreisverkehrs auf der L403 Mettmanner Straße/Flandersbacher Straße. Neben der Neugestaltung wird auch der Straßenaufbau des Kreisverkehrs und der Einmündungen bis zu einer Tiefe von 60 Zentimeter erneuert. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung der „Mettmanner Straße“.

Für alle Verkehrsteilnehmer geben sich daher folgende Änderungen: Die Mettmanner Straße ist zwischen Velberter und Mühlenstraße nur noch aus nördlicher Richtung in Richtung Mettmann befahrbar. Für alle, die aus südlicher Richtung kommen, ist eine Umleitung ausgeschildert. Der Verkehr wird über die Lindenstraße, Düsseler Straße und Wilhelmstraße geleitet. Die Durchfahrt Mühlenstraße, Gartenstraße, Zur Loev bleibt frei, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Alte Ratinger Landstraße wird für den Zweirichtungsverkehr geöffnet. Da die Stadt mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen rechnet, werden an der Düsseler Straße zwischen Wilhelmstraße und Osterdelle Halteverbote eingerichtet. In Höhe der Goethestraße soll es eine zusätzliche Ampel geben, sodass Autofahrer von dort auch links in die Düsseler Straße einbiegen können. Aänderungen gibt es auch an der Straße „Zur Fliethe“. Autofahrer, die über die Alte Ratinger Landstraße, Am Kalkstein oder Heinrich-Heine-Straße kommen, können nur rechts abbiegen. Eine Wendemöglichkeit besteht im Kreisverkehr Fliethe.