Fälle in Wülfrath und Erkrath : Polizei stoppt betrunkene Autofahrer

Erkrath/Wülfrath Bei Verkehrskontrollen schnappten die Beamten in Wülfrath und Erkrath alkoholisierte Autofahrer und zogen sie aus dem Verkehr.

(arue) Die Polizei hat am 1. Mai mehrere Autofahrer angehalten, die unter Alkoholeinfluss standen. So stoppte sie in der Nacht zu Mittwoch einen Autofahrer auf Wülfrather Stadtgebiet, der mit knapp 0,6 Promille im Blut unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Polizei erstattete Anzeige, die ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein wahrscheinlich einmonatiges Fahrverbot nach sich ziehen dürfte. In Erkrath stoppte die Polizei am Mittwochabend den 51 Jahre alten Fahrer eines BMW, der unumwunden zugab, Alkohol getrunken zu haben und keinen Führerschein mehr zu besitzen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.