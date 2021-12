Stadtmarketing : Advent in den Geschäften der Stadt

Wülfrath 26 Händler beteiligen sich mit kleinen Geschenken, Süßigkeiten und Aktionen. Neben Einzelhandel und Gastronomie präsentieren weitere Institutionen ihre Angebote und haben sich etwas einfallen lassen.

In den Schaufenstern der 26 teilnehmenden Läden befindet sich jeweils eine Zahl, sprich die Türchen-Nummer im Adventskalender. Also zum Beispiel die Türchen-Nummer 9 für den 9. Dezember, die 12 für den 12. Dezember und so weiter. Ein in den Geschäften ausgelegtes Faltblatt informiert, welche Besonderheit das jeweilige Geschäft bereithält, wenn sein Tag in der Reihe „lebendiger Adventskalender“ gekommen ist. Kommen die Wülfrather am entsprechenden Tag in die Geschäfte, erhalten sie eine kleine Aufmerksamkeit, Rabatte oder sonstige Vorteile und Überraschungen.

Neben Einzelhandel und Gastronomie präsentieren verschiedene weitere Institutionen ihre Angebote und haben sich etwas Schönes einfallen lassen. Vielleicht findet sich beim Einsammeln des „Lebendigen Adventskalenders“ auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Das Faltblatt liegt in allen teilnehmenden Ge-schäften, in der Kreissparkasse Düsseldorf, in der Stadtbücherei Medienwelt und im Rathaus aus. Folgende Türchen werden noch geöffnet: 9. Dezember bei Blumen Schlenz, 10. Dezember in der Bäckerei Evertzberg, 11. Dezember bei Familienband, 12. Dezember im Indochina Restaurant, 13. Dezember bei Lorenz-Optik, 14. Dezember in der Baguette-Schmiede und in der Rathaus-Apotheke, 15. Dezember in der Goldschmiede Goldberg, 16. Dezember in der Kreissparkasse, 17. Dezember bei Rexhausen Moden für Männer, 18. Dezember bei Augenoptik David Bruyers, 19. Dezember im Café Schwan, 20. Dezember beo Grünkorn unverpackt, 21. Dezember beo Vena Hairdesign, 22. Dezember bei Naturkost Besser Leben, 23. Dezember bei Lieblichedeko und am 24. Dezember bei Edeka Moritz.