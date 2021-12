Verkaufsoffener Sonntag in Düsseldorf : Besinnlicher zweiter Advent für Geschäfte

Inge Nitschke ist im Vorstand der Händlergemeinschaft in Benrath und betreibt das Abitare Due. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die verkaufsoffenen Sonntage in den drei Düsseldorfer Stadtteilen Benrath, Oberkassel und Pempelfort waren keine Publikumsmagnete. Die Händler halten sie dennoch für wichtig.

Die verkaufsoffenen Sonntage in Benrath, Oberkassel und an der Nordstraße waren nicht direkt Kundenmagnete. Auf der Hauptstraße in Benrath, der Luegallee in Oberkassel und auch auf der Nordstraße war die Passantendichte eher überschaubar. „Mit diesem verkaufsoffenen Sonntag reißen wir das Weihnachtsgeschäft nicht heraus“, verrät Claudia Turinsky, Inhaberin des Schuhhaus‘ Oberkassel. „Erfahrungsgemäß sind die vorweihnachtlichen verkaufsoffenen Sonntage auch ruhig. Und seitdem der Nikolausmarkt von der Kirche St. Antonius hinter den Belsenplatz verlegt wurde, ist es noch ruhiger.“

An der Sinnhaftigkeit solcher Sonntagsaktionen zweifelt aber wohl kein Einzelhändler. „Man steht ja auch im Wettbewerb mit anderen Stadtteilen, anderen Städten und dem Internet. Da muss man den Kunden immer etwas bieten, um interessant zu bleiben“, erläutert Inge Nitschke. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath und Inhaberin von „abitare due – Wohnwelten“. „Der verkaufsoffene Sonntag in der Adventszeit in Benrath ist auch eine Traditionsveranstaltung. Benrather kommen mit Gästen zu den Weihnachtsmärkten und wollen dann auch mal ihr Lieblingsgeschäft zeigen. Es geht auch darum. Präsenz zu zeigen.“

Info Erst genehmigt, dann teilweise verboten Urteil Der verkaufsoffene Sonntag war ursprünglich für Benrath, Kaiserswerth, Unterbilk, Friedrichstadt, Oberkassel, Pempelfort und Bilk genehmigt worden. Nach einer Klage der Gewerkschaft Verdi stellte das Oberverwaltungsgericht Münster fest, dass die Geschäfte in Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt nicht geöffnet sein durften.

Als Tag für einen gemütlichen Einkaufsbummel in mehreren Stadtteilen, auch in Kaiserswerth war Sonntagsshopping möglich, hatte sich der zweite Advent aber nicht so richtig herum gesprochen. „Wir wollten eigentlich nur zum Weihnachtsmarkt vor dem Schloss. Dort herrscht immer eine so schöne Atmosphäre“, meint Michaela. Die 29-jährige Hildenerin war mit Freunden nach Benrath gekommen und überrascht, dass viele Geschäfte ihre Pforten geöffnet hatten. Zu einem kleinen Einkauf konnte das Angebot aber nicht verführen.

Almudena Simón Sánchez verkauft hochwertigen Schmuck. Foto: Tino Hermanns

Verführen wollten auf der Luegallee einige Geschäftsinhaber mit besonderen Rabatten. So prangten in einigen Schaufenster Poster mit der Aufschrift „Nur heute 20 %“. Aber irgendwie fruchtete das auch nicht richtig, die meisten Sonntagsbummler gingen achtlos vorbei. „Für mich ist die Öffnung am Sonntag ein Service für meine Kunden. Ich biete die Gelegenheit, mal in Ruhe zu stöbern, sich beraten zu lassen und einzukaufen“, so Turinsky. „Ich habe viele Stammkunden, die müssen nicht am Sonntag kommen. Sie wissen, dass ich auch am Montag wieder für sie da bin.“

Auch Almudena Simón Sánchez wäre gerne für mehr Kunden da gewesen, aber die meiste Zeit der genehmigten fünf Ladenöffnungsstunden war die Goldschmiedin alleine in ihrem Geschäft an der Nordstraße. Dass ihr Geschäft etwas versteckt in einem Hinterhof liegt, ist aber nicht der Grund. „Die Frequenz ist schon da. Das Café, das Punsch anbietet, zieht schon einige Menschen in den Hof“, so Simón Sánchez. „Ich finde es schade, dass die Hemmschwelle, einen Laden zu betreten noch so groß ist.“ Sie lässt sich die Sonntagsstimmung aber dennoch nicht vermiesen. „Ich mache mit, weil ich hoffe, dass mich in paar Leute neu entdecken und, dass das in Zukunft fruchtet.“

So schwankt die Bilanz des stadtteilorientierten verkaufsoffenen Sonntags zwischen Zufriedenheit und Enttäuschung. „In Benrath war es ganz ordentlich, es war in Ordnung“, so Nitschke. Sie hatte kurz vor Ladenschließung eine Umfrage bei den Inhabern gestartet. „Es war nicht so gut wie der Samstag, aber ich bin zufrieden, andere auch“, sagte das Vorstandsmitglied der Aktionsgemeinschaft Benrath. „Man muss ja bedenken, dass wir uns mitten in der Pandemie befinden und wir die Kunden nicht so empfangen konnten, wie sonst.“

Claudia Turinsky ist Inhaberin vom „Schuhhaus Oberkassel“. Foto: Tino Hermanns