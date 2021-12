Platz für Vierbeiner : Neue Hundewiese mit Blick aufs Rathaus

Wülfrath Nach dem Wegfall der Freilauffläche „In den Banden“ hat Wülfrath jetzt wieder vier Tummelplätze für Vierbeiner. Aber: „Hundewiesen sind keine Hundetoiletten“, unterstreicht die Stadt.

Die Hundewiese war seit Mitte April dieses Jahres beschlossene Sache. Einstimmig hatte der Umweltausschuss damals beschlossen, dafür 16.000 Euro im städtischen Haushalt bereitzustellen. Hintergrund war der Wegfall der bisherigen Hundewiese „In den Banden“, wo ein Mehrgenerationenpark entstanden ist. Weitere Hundefreiflächen in Wülfrath gibt es nach wie vor am Grüngürtel Maikammer, am Grünzug Ellenbeek und am Parkplatz am Kreisverkehr Hammerstein.