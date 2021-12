Pandemie im Kreis Mettmann : 2G zwingt Gastronomie in die Knie

Kreis Mettmann Betriebe und Privatleute sagen Weihnachtsfeiern ab. Die Gewerkschaft NGG befürchtet Kurzarbeit. Auch im „Bibelskirch“ sieht es düster aus.

Die Wucht der vierten Corona-Welle trifft die Gastronomie besonders hart. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) berichtet, dass Unternehmen und Privatleute in Mettmann, Erkrath, Wülfrath und den anderen Städten des Kreis Mettmann reihenweise Weihnachtsfeiern absagen. Weniger Weihnachtsfeiern, weniger Gäste in Lokalen, leere Hotelbetten – „das bedeutet mehr Kurzarbeit“, sagt Zayde Torun, Geschäftsführerin der NGG-Region Düsseldorf-Wuppertal. Kaum eine andere Branche im Kreis Mettmann habe aktuell unter der Pandemie mehr zu leiden als das Hotel- und Gaststättengewerbe.

7440 Menschen arbeiten laut NGG im Kreis Mettmann in der Hotelerie und Gastronomie. Zayde Torun rechne weniger mit einem gravierenden Arbeitsplatzabbau, sondern fürchtet ein bröckelndes „Durchhaltevermögen von Köchen, Kellnerinnen & Co.“, wie sie sagt. „Das Geschäft wird nach der Welle weitergehen. Aber die Durststrecke bis dahin ist das Problem. Wer in Kurzarbeit geschickt wird und mit 60 Prozent seines Lohnes klarkommen muss, der macht das, was jeder machen würde: Der guckt sich woanders um.“

Viele Gastronomie-Beschäftigte seien bereits in andere Branchen abgewandert. Besonders in den Handel und in die Industrie – oft in Drogeriemärkte oder in die Lebensmittelindustrie. „Servicekräfte aus der Gastronomie sind taff, eloquent, flexibel, und sie können zupacken. Mit diesen Qualitäten müssen sie nicht lange suchen“, sagt Torun. Vor der Pandemie – im Dezember 2019 – hätten im Kreis Mettmann noch 9040 Menschen im Hotel- und Gaststättengewerbe gearbeitet. Mittlerweile sei die Zahl der Beschäftigten allerdings um 18 Prozent zurückgegangen. Das ginge aus der aktuellsten Statistik der Arbeitsagentur hervor. Die Pandemie-Zahlen stammen aus dem Frühjahr und dürften sich inzwischen nochmals verschlechtert haben, so die NGG.