Verein „Gutes beginnt im Kleinen“ : Für Spende in der Corona-Krise bewerben

Willich Der Willicher Verein „Gutes beginnt im Kleinen“ will soziale Projekte für Kinder und Jugendliche mit bis zu bis zu 10.000 Euro unterstützen. Vorschläge können per E-Mail eingereicht werden.

Der Willicher Verein „Gutes beginnt im Kleinen“ (GBIK) will in der derzeitigen Corona-Krise aktiv helfen, und das mit einer finanziellen Unterstützung. In einer Mitteilung benennt er konkrete Maßnahmen, die sich die Verantwortlichen überlegt haben und die nun umgesetzt werden sollen. So ist etwa geplant, Projekte zu unterstützen, die im Sinne der Satzung sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche oder die Hospizinitiative fördern, mit Geldern für sachbezogene Spenden in Höhe von bis zu 10.000 Euro. Mit diesem Geld will sich der Verein beispielsweise an Investitionen für Einrichtungen beteiligen, denen es an Geldern für Schutzbekleidung oder Desinfektionsmittel fehlt. Außerdem will der Verein bei der Anschaffung von Equipment für Homeschooling sowie Dingen helfen, die Kindern und Jugendlichen Freude bereiten oder ihre Kreativität fördern. Die Willicher Bürger können ihre Vorschläge für Projekte und Aktionen einreichen.