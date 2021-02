Chor braucht Unterstützung : Willicher „Tonköpfe“ planen Musical zum 20. Geburtstag

Willich Der Chor wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Leiterin Andrea Kautny arbeitet mit den Sängerinnen und Sängern derzeit an einem Musical. Durch einen Wettbewerb der Stadtwerke Willich könnte das Projekt finanziert werden.

Dass der Willlicher Chorleiterin Andrea Kautny die Ideen und Pläne einmal ausgehen werden, steht nicht zu befürchten. Daran ändert auch der Lockdown nichts. „Wir lassen das Virus nicht gewinnen“, lautet Kautnys Devise. Also wird überlegt und geplant. Einen besonderen Anlass gibt es sowieso: Die Willicher Tonköpfe, der Chor mit etwa 35 Frauen und Männern, werden in diesem Jahr 20. Ein Jubiläum, das unbedingt gefeiert werden muss. Aber wie? Bei der Ideenfindung geholfen haben natürlich die Chormitglieder. Sie treffen sich während der Lockdowns regelmäßig online. „Unsere Zeit wird kommen. Und wenn wir dann auf die Bühne gehen, dann muss das was sein, was so noch nie da war.“ Das war der Grundgedanke der Chorleiterin.