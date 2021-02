Halle 22 im Stahlwerk Becker : Willicher Fitnessstudio will trotz Corona-Krise investieren

Willich Das Fitnessstudio Halle 22 im Stahlwerk Becker plant für die Zeit nach Corona: Entstehen soll ein Outdoor-Platz, das Studio „Easyfit“ soll umziehen, da das alte Gebäude zu klein wird.

„Wir arbeiten nach dem Prinzip ,Was täten wir in diesem Jahr, wenn es kein Corona gäbe?’ und haben auch für 2021 eine Jahreszielplanung entwickelt“, erklärt Prokurist Thomas Mathes. Zum einen ist an der Halle 22 eine Trainingsfläche für Outdoor-Sportangebote in Planung. „Wir haben im vergangenen Sommer einige Kurse im Freien durchgeführt. Das hat den Mitgliedern viel Spaß gemacht und ist absolut ausbaufähig“, schildert Mathes. Themen können etwa gesundheitsfördernde Outdoor-Angebote bis hin zum Auspowern beim Ganzkörpertraining sein. „In das Outdoor-Konzept können wir eventuell auch die alte Gießerei des Stahlwerks am Ende unseres Parkplatzes einbinden. Das Gebäude ist eines der Denkmal-Objekte im Stahlwerk, und wir nutzen es bisher noch nicht“, so Mathes. Außerdem soll das zweite Standbein des Trainings- und Gesundheitskonzeptes gestärkt werden: das mehr auf rein sportliche Aspekte ausgerichtete Training im „Easyfit“: Das Studio ist derzeit in der Engelsmühle an der Anrather Straße ansässig, die Räume werden aber wegen der steigenden Mitgliederzahlen zu klein.