Bilanz der Adventsaktion : Willich ist mit geförderter Adventsaktion zufrieden

Willich Ein positives Fazit zieht Willichs City-Manager Marc-Thorben Bühring in Sachen Einkaufsgutschein: Das Willicher Stadtmanagement hatte eine Adventsaktion rund um den Stadtgutschein „EFA“ („Einer für alle“) aufgelegt und jedem EFA-Käufer 20 Prozent auf den Wert von online bestellten Gutscheinen geschenkt.

Grundgedanke der Aktion war, den örtlichen Handel, die Gastronomie und alle Dienstleister zu unterstützen – speziell in Corona-Zeiten, aber auch langfristig.

Das habe geklappt, sagt Bühring: „Es gab wirklich ein großes Interesse an den Gutscheinen, die nahezu zu jeder Tages- und Nachtzeit gekauft wurden.“ Das habe eine Auswertung ergeben. So habe es rund 250 geförderte Gutscheine gegeben – mit einem Umsatzvolumen von fast 12.000 Euro, die den Willicher Geschäften zugutekommen. In dieser Auswertung sind nur die durch die Stadt geförderten Online-Gutscheine berücksichtigt.