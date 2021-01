Antrittsbesuch : Willicher CDU will Landwirte stärker unterstützen

Willich Vertreter der Unionsfraktion im Willicher Stadtrat besuchte den Willicher Ortslandwirt Helmut Oellers zu einem Antrittsbesuch dieser Wahlperiode.

Die CDU-Ratsfraktion will die Landwirte in Willich in den kommenden Jahren stärker unterstützen und am Geschehen beteiligen. Bei einem Gedankenaustausch mit dem Willicher Ortslandwirt Helmut Oellers zum Beginn der Wahlperiode vereinbarten Nanette Amfaldern, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Willicher CDU, und der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Markus Fliege, eine enge Zusammenarbeit.