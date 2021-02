Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Polizei warnt vor Feiern an den tollen Tagen

Kreis Viersen Mit Blick auf die bevorstehenden Karnevalstage, an denen alle Veranstaltungen corona-bedingt ausfallen, warnt die Polizei im Kreis Viersen vor privaten Feierlichkeiten. „Masken: ja. Maskenball: nein“, fasst Polizeisprecherin Antje Heymanns zusammen.

Daher appelliert die Polizei an die Bevölkerung, sich an die geltenden Regeln zum Infektionsschutz zu halten. Gemeinsam mit den kommunalen Ordnungsbehörden werde die Polizei das Einhalten der Corona-Regeln überwachen, „damit alle gesund durch diese Tage kommen“, kündigt Heymanns an. „Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf! Der Karneval 2021 erlaubt keinen Verstoß gegen die Regeln – also gilt auch an den üblicherweise tollen Tagen: Abstand – Maske – Hygieneregeln, ohne Wenn und Aber. Und ohne die rheinische Toleranz, die wir in anderen Jahren an den närrischen Tagen walten lassen.“