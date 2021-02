Kita-Landschaft : Willich braucht weitere qualifizierte Erzieherinnen, mahnt die CDU

Willich In der Stadt Willich werden viele Kitas neu gebaut. Die CDU fordert dazu auf, dabei nicht zu vergessen, dass auch qualifiziertes Personal benötigt wird. Auch die Jugendarbeit müsse intensiviert werden.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Willicher Stadtrat den Weg geebnet für den Bau einer weiteren Kindertagesstätte: An der Schiefbahner Straße soll eine fünfgruppige Kita entstehen. Weitere Kita-Neubauten sind geplant – etwa in Wekeln, am Reinershof, an der Ecke Mutschen- und Niersweg in Neersen und an der Lerchenfeldstraße in Anrath. Die Willicher CDU sieht die Stadt, was das Betreuungsangebot für Kinder im Kita-Alter betrifft, auf einem guten Weg, nachdem in den vergangenen Jahren ein Mangel herrschte. Die Union mahnt allerdings, auch an das Kita-Personal zu denken.