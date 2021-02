Fund an der Alperheide : Geht ein Hundehasser in Willich um?

An der Alperheide wird nach dem Fund des Köders schon vor möglichen weiteren gewarnt. Foto: Frank Meyer

Willich An der Alperheide fand eine Hundebesitzerin ein mit einem scharfen Gegenstand gespicktes Wurststück. Die Polizei wurde eingeschaltet.

Der Februar fängt für die Hundehalter an der Alperheide in Willich nicht gut an. Dort scheint ein Hundehasser unterwegs zu sein. Eine Anwohnerin war am Montagmorgen mit ihrem Hund unterwegs. Auf dem Feldweg, der in Höhe Alperheide 44 abzweigt, machte sie eine Entdeckung, die sie sofort zum Telefon greifen ließ: Ihr Hund hatte zielstrebig ein auf dem Weg liegendes Stück Wurst angesteuert. Doch es handelte sich keineswegs um ein Stück, das irgendwem vom Brötchen gefallen war, sondern vielmehr um einen zielgerichtet ausgelegten Köder.

In dem Stück Wurst, einer Art Salami, steckte ein Metallstück mit einem scharfen Haken am Ende. Die Willicherin konnte ihren Hund daran hindern, das präparierte Wurststück aufzuheben. Sie informierte sofort die Polizei, die kurze Zeit später an der Fundstelle eintraf. Die Beamten nahmen ein Protokoll auf und sicherten das Beweisstück. Die Finderin erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

Info Das Kommando „Aus!“ kann lebensrettend sein Nimmt ein Hund etwas Unbekanntes auf, das ein präparierter Köder sein könnte, sollte sofort ein Tierarzt konsultiert werden. Wenn es machbar ist, sollte der Hundehalter Reste des Wurst- oder Fleischstückes mitnehmen, um das eventuell darin enthaltende Gift oder Überreste eines Gegenstandes untersuchen lassen zu können. Das Kommando „Aus!“ kann für jeden Hund zu einer lebensrettenden Anordnung werden. Wichtig ist es auch, dass man seinem Hund problemlos ins Maul fassen kann, um ihm etwas zu entnehmen, bevor er es herunterschluckt.

„Bislang ist es die erste Anzeige zu einem solchen Köder, die bei uns einging. Es wurde der Polizei aktuell auch noch kein Schaden gemeldet“, sagt Antje Heymanns, Pressesprecherin der Kreispolizei Viersen. Es komme immer wieder einmal vor, dass im Kreis Viersen mit Gift oder scharfen Gegenständen bestückte Wurst- oder Fleischstücke an den unterschiedlichsten Stellen ausgelegt werden, um damit Hunden, aber auch anderen Tieren, zu schaden. Heymanns bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich die Bürger bei der Polizei melden, wenn sie solche Köder entdecken. Nur wenn gemeldet werde, könne man Häufungen feststellen und dem entsprechend nachgehen, fügt Heymanns an.

Im Fundstück war ein klingenartiges Metallstück versteckt Foto: Frank Meyer

Auch wenn es jetzt erst zu einem Fundstück gekommen ist, so wird die Polizei die Alperheide genauer im Blick behalten. Strafrechtlich handelt es sich um eine versuchte Sachbeschädigung, solange noch kein Schaden vorliegt. Kommt allerdings ein Hund oder ein anderes Tier zu Schaden, ist es ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und wiegt damit schwerer.

Auf der Alperheide reagierten die Anwohner sofort. In Eigenleistung brachten sie an verschiedenen Stellen laminierte Hinweisschilder an, die vor den präparierten Ködern warnen. Ob ein Totenkopf mit dem Hinweis „Vorsicht: Giftköder gefunden“ oder die Schilder mit einer ausführlicheren Erklärung – wer an der Alperheide mit seinem Hund spazieren geht, ist gewarnt. Auch über die sozialen Netzwerke laufen Warnungen für das Willicher Gebiet.

„Es ist natürlich kein schönes Gefühl zu wissen, dass hier jemand einen Köder ausgelegt hat. Man ist hochsensibilisiert und passt noch mehr auf“, sagt Frank Meyer, der mit seinem Hund dort ebenfalls unterwegs ist. Seine acht Meter Radius dank Rollleine darf sein Vierbeiner gerade nicht nutzen. Er wird kürzer gehalten, damit im Falle eines Falles schneller eingegriffen werden kann. Die Polizei konnte bei ihrem Vor-Ort-Termin trotz Suche keine weiteren Köder finden.