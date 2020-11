12.000 Haushalte betroffen : Eichhörnchen verursacht Stromausfall in Willich

Willich In Willich waren am Donnerstagmorgen zahlreiche Haushalte und Gebäude ohne Strom, auch das Mobilfunknetz fiel zeitweise aus. Das Problem war am Vormittag wieder behoben.

Am Donnerstagmorgen ist es ab 8.55 Uhr zu einem großflächigen Strom- und Mobilfunknetzausfall im Stadtgebiet von Willich gekommen. Rund 12.000 Haushalte in Alt-Willich, Schiefbahn und Neersen waren betroffen. In der Innenstadt wurde das Problem nach rund einer Stunde wieder behoben, in den Außenbezirken war die Störung gegen 11.50 Uhr vorbei.

Grund für den Ausfall war – anders als ursprünglich angenommen – kein Defekt in der Trafoanlage, sondern ein Kurzschluss auf der Freileitungsstrecke zwischen Umspannanlage und Sportzentrum: Ein Eichhörnchen war über den Mast auf die Freileitung geklettert. „Da dieser Kurzschluss in unmittelbarer Nähe der Umspannanlage entstanden ist, war der Kurzschlussstrom sehr hoch, so dass neben dem Leitungsschutz auch der Transformator ausfiel“ sagt Lars Lohrberg, Bereichsleiter Technischer Service der Stadtwerke Willich.

Von den Stromausfällen waren auch Ampelanlagen im Willicher Stadtgebiet betroffen. Es habe jedoch trotz des Ausfalls der Ampeln keine Zwischenfälle im Verkehr gegeben, sagt Michael Radloff von der Pressestelle der Kreispolizei Viersen. Zeitweise war die Feuerwehr am Rathaus im Einsatz, weil die Brandmeldeanlage wegen des Stromausfalls nicht richtig funktioniert hatte.

