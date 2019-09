Wählergemeinschaft beklagt : Neuer Marktplatz ist verschmutzt

Willich Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Theresa Stoll sieht Handlungsbedarf.

„Für Willich“ bittet daher die Verwaltung um Beantwortung folgender Fragen: Was gedenkt die Verwaltung zu tun, um diese Flecken auf dem neuen Belag am Markt und in der Peterstraße zu beseitigen? Wann wird die Verwaltung die Reinigung und Beseitigung der Flecken vornehmen? Was tut die Verwaltung, um zukünftig solche Verschmutzungen zu verhindern und/oder die Gastronomie aufzufordern, solche Flecken vor ihrer Lokalität direkt zu beseitigen?