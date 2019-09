Werbering Schiefbahn : Abendliches Einkaufen auf der Schiefbahner Hochstraße

Im vergangenen Jahr war das Moonlight-Shopping auf der Hochstraße in Schiefbahn sehr gut besucht. Foto: Wolfgang Kaiser

Schiefbahn Fünftes Moonlight-Shopping der Schiefbahner Werbegemeinschaft am Freitag von 18 bis 23 Uhr. Straßensperrungen und Umleitung des Öffentlichen Nahverkehrs.

Von Rudolf Barnholt

Für kommenden Freitag lädt die Schiefbahner Werbegemeinschaft zum fünften Mal zum Moonlight-Shopping ein. Die Hochstraße wird dann von der Schulstraße bis zum Tömp für den Autoverkehr gesperrt. Das Shopping beginnt um 18 Uhr und klingt um 23 Uhr aus.

„Im vergangenen Jahr wollten viele Besucher gar nicht nach Hause gehen“, erinnert sich der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Rainer Höppner. Und wenn er erzählt, was es dort alles so gibt, dürfte einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Selbstverständlich haben die Geschäfte geöffnet, aber auch vor den Geschäften gibt es Interessantes zu entdecken: Fünf Stunden lang können die Besucher in Lounge-Möbeln relaxen, während der Düsseldorfer DJ Schilli die entsprechende Musik beisteuert.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag wird es ein Gewinnspiel von den Willich-Gutscheinen EFA („Einer für alle“) geben mit attraktiven Preisen. Auf der Hochstraße wird es Waffeln geben, aber auch Currywurst mit Pommes und Porchetta sowie köstliche und angesagte Getränke wie zum Beispiel den Vlöth-Gin, Limoncello Spritz oder Ramazotti-Rosati-Cocktails. „Es wird wieder viel Neues zu entdecken sein“, verspricht Rainer Höppner. Was er leider nicht versprechen kann: dass das Wetter eines Longdrinks würdig sein wird.