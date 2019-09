Seniorenbeirat : Mehr Parkplätze für Schwerbehinderte in Willich

Willich Die Erfassung der Schwerbehindertenparkplätze im öffentlichen Raum durch den Arbeitskreis Mobilität des Seniorenbeirats im Jahr 2017 trägt Früchte. In der Diskussion über einen Leitfaden für Behinderte mit dem Hinweis auf fehlende Schwerbehindertenparkplätze ist Bewegung gekommen.

Die Stadt Willich teilte mit, dass Schwerbehindertenparkplätze am Eingang zum Friedhof an der Bruchstraße in Schiefbahn, auf dem Parkplatz Domgarten und am Ärztehaus Burgstraße in Alt-Willich angelegt wurden. An der Niershalle in Neersen ist nach Beendigung des Bauvorhabens und der Instandsetzung der Flächen ebenfalls die Einrichtung von einem Schwerbehindertenparkplatz vorgesehen.