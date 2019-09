Neue Zuständigkeit : Landtagsabgeordnete Britta Oellers besucht Willich

Willich Die CDU-Abgeordnete Britta Oellers ist nach Stefan Bergers Einzug ins Europaparlament auch für die Stadt Willich zuständig.

Britta Oellers wird nun also auch die Stadt Willich betreuen. Was sie gerne tut: „Ich werde natürlich nicht oft die Gelegenheit finden, repräsentative Termine wahrzunehmen, aber ich bin gerne Ansprechpartner für Willich als Kommune und für die Bürgerinnen und Bürger, wenn es mal klemmt, Probleme gibt und der kurze Draht zum Landtag helfen kann. Und natürlich empfange ich auch gerne Gruppen aus Willich, die sich mal den Landtag anschauen wollen“, so Oellers, die in Krefeld lebt, schon von daher Willich kennt – und sich auch deswegen freute, den Willicher Bürgermeister informieren zu können, dass auch die Stadt Willich mit Beginn des neuen Schuljahres von der Umsetzung des „Digitalpaktes Schule“ profitiert: NRW erhält bis 2024 mehr als eine Milliarde Euro aus dem Digitalpakt, nach Willich als Schulträger fließen 1,3 Millionen Euro Förderbudget. Oellers: „Das ist auch für Willich ein wichtiger Schritt in Richtung digitale Zukunft.“