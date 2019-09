Willicher Kunstverein : Werke zum Thema „Das Zweite Gesicht“

Der Willicher Kunstverein lädt am Sonntag, den 22. September 2019 um 11 Uhr zur Vernissage der diesjährigen Kunstausstellung „ Das Zweite Gesicht“ in das Gründerzentrum im Stahlwerk Becker ein. An der Ausstellung nehmen Jan van den Bongard, Monica Ana Capresa, Elisabeth Busch-Holitschke, Ulrich Dibbern, Renate Fellner, Reinhardt Heinen, Horst Janssen, Rike Oetzel, Jutta Otto-Gesterling, Roswitha Raach-Kallmer, Wolfgang Reinke, Ursula Riefers, Annelies Schwedt, Wolfgang Wolter und Karin van Zoggel teil. Foto: Karin van Zoggel