Wählergemeinschaft: „Für Willich“ sagt Bernhard-Gymnasium Hilfe zu

Schiefbahn Die Wählergemeinschaft besuchte die Schule. Themen waren auch der Anschluss ans Glasfasernetz und der Parkplatz.

Vertreter der Wählergemeinschaft „Für Willich“ haben dem St.-Bernhard-Gymnasium Hilfe in zwei Fällen zugesagt. Zum einen geht es um den Anschluss an das Glasfasernetz für schnelles Internet, zum anderen um den Parkplatz der Schule. Theresa Stoll, Jessica Born, Detlef Nicola, Reimund Fretschen und Martin Dorgarthen von der Wählergemeinschaft besuchten kürzlich das Gymnasium.

Nachdem Schulleiterin Margret Peters und ihr Stellvertreter Andreas Päsler die Gruppe durch das Gebäude geführt hatten, ging es um die Digitalisierung und den in ein paar Jahren durch die Rückkehr zum G9-System zu erwartenden erhöhten Raumbedarf. So sei es für die schulische Arbeit unbedingt notwendig, dass die Schulen (St.-Bernhard Gymnasium und Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule) an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Nicht nachvollziehbar sei daher die Tatsache, dass die zuständige Firma Deutsche Glasfaser kurz vor den Toren der Schulen mit dem Verlegen der Kabel aufgehört habe, weil dort nicht genügend private Kunden vorhanden seien.