Serie Vor 380 Jahren : Die Instruktion für den Hofmeister

Neersen Die mit der Kavalierstour des 17. Jahrhunderts verbundenen Bildungsziele lassen sich gut in der Instruktion für den Hofmeister Johan Pickartz ablesen. Hier findet man im Detail die Anweisungen, die er im Auftrag des Herrn von Virmond auf Schloss Neersen zu befolgen hatte.

Das erste Anliegen war die strikte Beibehaltung der katholischen Religion unter Einschluss aller vorgeschrieben geistlichen und gottesdienstlichen Übungen. Betont wurde, dass der Neersener Adelsspross Philipp Bernhard von Virmond in der einzig wahren katholischen Religion erzogen worden war und jegliche Kontakte zu Protestanten zu vermeiden waren. Sodann wurden detaillierte Anweisungen gegeben, wie er seine Studien in der Jurisprudenz, der Geschichte und in den Sprachen zu gestalten hatte. In den Ländern, in denen er sich aufhielt, sollte er „mit Reden, Leßen und Transferiren auß eine Sprach in die andere fleißigh“ seine Sprachkenntnisse erweitern. Außerdem hatte er die einschlägigen griechischen und römischen Schriftsteller zu studieren.