Auszeichnung : Willich ist offiziell „Europaaktive Kommune“

Willich Die Entscheidung war bereits im August verkündet worden, jetzt wurde die Urkunde überreicht.

Die Auszeichnung erhalten neben Willich die Kreise Coesfeld und Paderborn, die Städte Krefeld, Borken, Monheim am Rhein (Kreis Mettmann), Recklinghausen und die Burggemeinde Brüggen (Kreis Viersen). Die 2018 erstmalig vergebene Auszeichnung „Europaaktive Zivilgesellschaft“ erhielten diesmal fünf zivilgesellschaftliche Akteure: die Deutsch-Britische Gesellschaft Bocholt und der Projektchor Städtepartnerschaften Bocholt (jeweils Kreis Borken), der Europaverein GPB in Eschweiler), die Gesellschaft zur Förderung Internationaler Partnerschaften Minden (Kreis Minden-Lübbecke) und der Kinderchor Mollmäuse aus Tecklenburg (Kreis Steinfurt).

Minister Holthoff-Pförtner sagte bei der Auszeichnung: „Die ausgewählten Kommunen und zivilgesellschaftlichen Akteure setzen sich für ein bürgernahes, lebendiges und zukunftsfähiges Europa ein. Dafür danke ich ihnen sehr. Dieses vorbildliche Engagement möchte die Landesregierung würdigen und ehren. Die Ausgezeichneten tragen in Nordrhein-Westfalen zu mehr Verständnis für Europa bei und motivieren mit ihrem Elan andere Akteure, sich auch für Europa zu engagieren. Dadurch kommt es zum Austausch, zu neuen Ideen und Projekten der Europa-Arbeit in ganz Nordrhein-Westfalen.“

Sieben Städten, die 2014 eine befristete Auszeichnung als „Europaaktive Kommune“ erhalten haben, verlieh die Landesregierung in diesem Jahr in Anerkennung der durch sie geleisteten Europa-Arbeit eine unbefristet gültige Urkunde: Bocholt, Dortmund, Duisburg, Hörstel, Kamen, Lemgo, Marl. Insgesamt tragen 55 Kommunen in Nordrhein-Westfalen die Auszeichnung „Europaaktive Kommune“. Acht zivilgesellschaftliche Akteure tragen die Auszeichnung „Europaaktive Zivilgesellschaft“. Die Jury „Europaaktive Kommune“ setzte sich aus Repräsentanten der kommunalen Spitzenverbände und der Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn sowie der Landesverwaltung zusammen.