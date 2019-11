„Denk-Würdig“ : Kunstprojekt zur Würde des Menschen

Willich Gemeinsam mit der Emmaus-Kirchengemeinde und der Robert-Schumann-Europaschule starten Beate Krempe und Waleed Ibrahim ein neues Projekt. Titel: „Denk-Würdig“.

„Würde ist ein Thema, das jeden Menschen betrifft, unabhängig von Alter, Geschlecht und Hautfarbe. Im Projekt ,Denk-Würdig’ sollen die Generationen eines Jahrhunderts ins Gespräch kommen und gemeinsam erzählen und verstehen, was sie erlebt haben und was sie als Menschen verbindet“, sagt Krempe. Es geht darum, sich mit dem Wort Würde zu beschäftigen. Was ist würdevoll, was unwürdig? Gefragt sind alle Bürger. „Die Teilnehmer haben dabei völlig freie Hand und können mit Texten, Bildern, Fotos und Objekten die Gitterwände zum Thema Würde in Form von würdevoll als auch würdelos mitgestalten“, sagt Krempe.

Dabei soll eine altersmäßige Unterteilung in Zehnerschritten erfolgen und die Aussage und Bedeutung von Würde in verschiedenen Lebensaltern zeigen. Beim Kooperationspartner RSE sind die Religions- und Kunstkurse der elften Stufe involviert. „Es ist ein großartiges Projekt, das wir mit Leben füllen werden“, sagt Schulleiter Burkhard Brörken. In der Emmaus-Kirchengemeinde gehen die Konfirmanden an das Thema heran. Künstlerisch werden sie am 19. November im Atelier „Art 101 Gallery“ von Krempe und Ibrahim aktiv. Dazu bieten die Veranstalter am 18. November von 15 bis 17.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Krusestraße 20 in Willich einen Workshop für Interessierte an. „Jeder kann sein Material mitbringen, das er oder sie gerne verarbeiten möchte. Ich habe aber auch eine Vielzahl von Materialien eingekauft, die verarbeitet werden können“, sagt Krempe.